Цыганков: «Шериф» лучше «Динамо» и «Шахтера»

Украинские клубы пока что ни разу не забили в ЛЧ

Виктор Цыганков / фото - ФК Динамо

Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

Почему «Динамо» и «Шахтер» не забили в трех турах ЛЧ?

«Наверное, дело в чемпионате и классе футболистов».

А как «Шериф» добывает победы?

«Значит, «Шериф» лучше, чем «Динамо» и «Шахтер». Если нет голов, значит, есть какая-то проблема. Ее надо решать. Надеюсь, в матче с «Барселоной» получится ее решить. Много не забиваем, надо поднять этот вопрос. Моментов было достаточно, чтобы закрыть игру, чтобы не было никаких разговоров после матча, что нам помогают. Своей игрой надо доказывать, что против судей, против этих команд надо играть, забивать и выигрывать. «Барселона» – это клуб, где ты видишь, что там происходит каждый день. Если дела идут очень плохо, то сразу же и критика, и тренера убирают. Кумана вот убрали, но нам нужно смотреть на свою игру. У них, возможно, есть проблемы, но у нас тоже – нам надо забивать. Очень долго не забиваем в ЛЧ, это надо менять. Надо сконцентрироваться на своих проблемах».

Это самая слабая «Барселона» за последние 10 лет?

«У нас есть шанс. У испанцев сейчас не лучшие времена, надо этим воспользоваться. Будем надеяться, что получится выиграть».

У «Динамо» много нападающих, но в ЛЧ играет Гармаш, и он забивает. Это проблема с форвардами или Денис в такой хорошей форме?

«Не знаю. Это, наверное, вопрос к нашим нападающим. Гармаш все-таки уже не молодой футболист. У него есть опыт. Думаю, за счет этого опыта ему просто легче. Чтобы появилась уверенность у центральных нападающих, которые пришли, им нужно забить один-два мяча, и тогда у них все получится дальше».

Кто из игроков «Динамо» может дорасти до уровня «Барселоны»?

«Нам просто нужно работать. Не летать в облаках, а сконцентрироваться на сегодняшнем дне. Даст бог, кто-то из нас сможет уехать в Европу и показать, что украинцы тоже умеют играть в футбол».

Киевляне примут на своем поле каталонцев уже сегодня, 2 ноября на «Олимпийском».

Онлайн трансляция «Динамо» – «Барселона». Начало – в 22:00.

Уже известны стартовые составы команд на этот матч.