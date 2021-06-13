Тренер сборной Нидерландов назвал Украину трудным соперником
Цыганков точно не сыграет с Нидерландами
Об этом сообщил Шевченко
Виктор Цыганков / Фото: UA-Football
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в шоу «Великий футбол» сообщил, что вингер команды Виктор Цыганков пропустит матч с Нидерландами в 1-м туре Евро-2020.
«Сыграет ли Цыганков с Нидерландами? Это невозможно. Виктор не тренировался с командой, у него была проблема. Будет разумно дать ему возможность получше подготовиться. Дать возможность потренироваться еще. Тогда посмотрим, как его нога будет реагировать.
Мы не будем рисковать футболистами только из-за одной игры».
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Видео трансляция матча Нидерланды – Украина.
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