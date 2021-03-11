Цыганков – в старте. Стали известны составы на матч «Динамо» – «Вильярреал»

Фото - ФК Динамо Киев

Совсем скоро киевское «Динамо» сойдется с «Вильярреалом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Стартовый свисток на НСК «Олимпийский» прозвучит в 19:55.

Стали известны составы команд на игру. Отметим присутствие в старте вингера «бело-синих» Виктора Цыганкова. Лидер команды успел полноценно восстановиться от повреждения.

Фото - UEFA

Игру Лиги Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Динамо» – «Вильярреал» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.