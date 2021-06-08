Цыганков вернется к тренировкам по прибытию сборной Украины в Бухарест

Вингер будет готовиться к матчу с Нидерландами

Виктор Цыганков / Фото - УАФ

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков вернется к тренировкам по прибытии команды в Бухарест. Футболист пропустил товарищеский матч против Кипра (4:0) из-за проблем с икроножной мышцей.

Футболиста решили поберечь перед стартовым поединком на Евро-2020 против Нидерландов. Хавбек Сергей Сидорчук пропускал последнюю игру в связи с ротацией. Защитник Александр Тымчик не попал в заявку из-за мышечного спазма.

Все трое приступят к занятиям 9 июня, когда «сине-желтые» начнут тренировочный процесс в Румынии. 11 июня команда отправится в Амстердам на матч первого тура в группе C.

Напомним, защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт вернулся к тренировкам в общей группе перед матчем с Украиной.