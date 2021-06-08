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Цыганков вернется к тренировкам по прибытию сборной Украины в Бухарест
Вингер будет готовиться к матчу с Нидерландами
19:38
Виктор Цыганков / Фото - УАФ
Вингер сборной Украины Виктор Цыганков вернется к тренировкам по прибытии команды в Бухарест. Футболист пропустил товарищеский матч против Кипра (4:0) из-за проблем с икроножной мышцей.
Футболиста решили поберечь перед стартовым поединком на Евро-2020 против Нидерландов. Хавбек Сергей Сидорчук пропускал последнюю игру в связи с ротацией. Защитник Александр Тымчик не попал в заявку из-за мышечного спазма.
Все трое приступят к занятиям 9 июня, когда «сине-желтые» начнут тренировочный процесс в Румынии. 11 июня команда отправится в Амстердам на матч первого тура в группе C.
Напомним, защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт вернулся к тренировкам в общей группе перед матчем с Украиной.
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