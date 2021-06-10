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Цыганков вернулся в общую группу и поедет на матч с Нидерландами

Ранее футболист ограничивался только беговой работой
Футбол Сборная Украины
22:46
Цыганков вернулся в общую группу и поедет на матч с Нидерландами
Виктор Цыганков / Фото - УАФ

Сборная Украины 10 июня провела две тренировки. На вечернем занятии все футболисты работали в общей группе.

Ранее вингер «сине-желтых» Виктор Цыганков ограничивался беговой работой. Однако на последней тренировке занимался наряду со всеми.

Игрок отправится вместе с командой на матч первого тура группового этапа Евро-2020 против Нидерландов. Подопечные Андрея Шевченко покинут Бухарест в пятницу, 11 июня.

Игру чемпионата Европы можно будет посмотреть 13 июня на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Нидерланды онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Нидерландов (футбол) Виктор Цыганков

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