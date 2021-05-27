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Цыганков вошел в топ-20 бомбардиров сборной Украины

Вингер забил спасительный мяч в товарищеском матче с Бахрейном
Футбол Сборная Украины
19:01
Цыганков вошел в топ-20 бомбардиров сборной Украины
Виктор Цыганков / Фото - УАФ

Сборная Украины на последних минутах отыгралась в товарищеском матче с Бахрейном (1:1). Автором спасительного гола стал Виктор Цыганков.

Для вингера «Динамо» это уже шестой забитый мяч в составе «сине-желтых». Это позволило игроку войти в двадцатку лучших бомбардиров команды.

Список по прежнему возглавляет нынешний наставник сборной Андрей Шевченко (48 голов). Из числа тех, кто был вызван на сбор перед Евро, в топ-20 также входят: Андрей Ярмоленко (второе место, 28 голов), Евгений Коноплянка (третье место, 21 гол), Роман Яремчук (17-е место, семь голов) и Руслан Малиновский (19-е место, шесть голов).

Цыганков также забил юбилейный мяч в карьере.

Сергей Стаднюк
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Теги

Виктор Цыганков Андрей Ярмоленко Евгений Коноплянка Роман Яремчук Руслан Малиновский

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