Вслед за Куманом «Барселону» покинул Ларссон
Цыганков: «Возможно у «Барселоны» есть проблемы, но и у нас они имеются»
Полузащитник – о предстоящем матче с каталонцами
12:28
Фото: ФК Динамо
Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков поделился ожиданиями от игры с «Барселоной» в Лиге чемпионов.
«Барселона»? Это тот клуб, в котором ты каждый день видишь изменения. Если дела идут очень плохо, то сразу же возникает критика и убирают тренера. Но нам нужно смотреть на свою игру. Возможно, у них есть проблемы, но и у нас они имеются. Вы правильно сказали, что нам нужно забивать. Мы очень много моментов не реализуем. И это нужно менять. Думаю, что нам, в первую очередь, нужно на своих моментах сконцентрироваться.
В принципе, мы знаем, что у нас есть шансы. У «Барселоны» сейчас не лучшие времена, и нужно этим воспользоваться. Будем надеяться, что у нас получится выиграть».
Начало матча – в 22:00.
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