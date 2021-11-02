Цыганков: «Возможно у «Барселоны» есть проблемы, но и у нас они имеются»

Фото: ФК Динамо

Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков поделился ожиданиями от игры с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

В принципе, мы знаем, что у нас есть шансы. У «Барселоны» сейчас не лучшие времена, и нужно этим воспользоваться. Будем надеяться, что у нас получится выиграть».