Цыганков забил «Александрии» самый поздний победный гол в истории УПЛ

Прошлый рекорд поставили этой зимой

Виктор Цыганков / фото - ФК Динамо

На 97-й минуте напряженного матча между «Динамо» и «Александрией» (1:0) хавбек киевлян Виктор Цыганков реализовал победный пенальти.

Вокруг этого 11 метрового удара много споров: кто-кто называет это решение арбитра «убийством», а кто-то полагает, что на точку указали верно.

Но факт остается фактом – киевляне одержали победу благодаря этому забитому мячу, а Цыганков стал рекордсменом УПЛ. Его победный гол – самый поздний в истории чемпионата.

Примечательно, но прошлый рекорд поставил в этом же году, 7 месяцами ранее. Тогда Николай Кухаревич принес победу «Руху» над «Колосом» на 96-й минуте матча.

Конечно Адмир Мехмеди и Денис Фаворов забивали более поздние мячи, но их взятия ворот не были победными.

Напомним, в «Динамо» дали свой комментарий относительно беспорядков на трибунах «Олимпийского».