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Цыганков забил юбилейный мяч в карьере

Вингер отличился в воротах Бахрейна
Футбол Украинская Премьер-лига
07:46
Цыганков забил юбилейный мяч в карьере
Виктор Цыганков / Фото: Twitter

Вингер «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков забил 80-й мяч в своей карьере, сообщает пресс-служба УПЛ.

Юбилейным для 23-летнего игрока стал гол за сборную Украины в ворота Бахрейна в товарищеском матче (1:1).

Цыганков забил 60 мячей в УПЛ, 6 за сборную Украины, 4 в Кубке Украины и 10 голов в еврокубках.

5 проблемных позиций в сборной Украины перед Евро-2020.

Петр Приходько
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Теги

Виктор Цыганков Динамо Киев

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