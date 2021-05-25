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Цыганков забил юбилейный мяч в карьере
Вингер отличился в воротах Бахрейна
Виктор Цыганков / Фото: Twitter
Вингер «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков забил 80-й мяч в своей карьере, сообщает пресс-служба УПЛ.
Юбилейным для 23-летнего игрока стал гол за сборную Украины в ворота Бахрейна в товарищеском матче (1:1).
Цыганков забил 60 мячей в УПЛ, 6 за сборную Украины, 4 в Кубке Украины и 10 голов в еврокубках.
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