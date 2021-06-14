Форвард Северной Македонии: «Матч против сборной Украины будет ключевым для нас»
Цыганков занимается в общей группе сборной Украины
Вингер «сине-желтых» готовится к матчам против Северной Македонии и Австрии
20:25
Виктор Цыганков / Фото - УАФ
Сборная Украины упустила ничью в стартовом поединке на Евро-2020 против Нидерландов (2:3). Команде из-за повреждения не смог помочь Виктор Цыганков.
Однако в понедельник, 14 июня, вингер провел тренировку в общей группе. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы «Цыганык Live».
Цыганков готовится к двум оставшимся поединкам в группе C. Украинцы сыграют против Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).
Возвращение футболиста очень важно для команды Андрея Шевченко. Другой фланговый игрок Александр Зубков рискует пропустить оба поединка.
Комментарии 0