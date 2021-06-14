Цыганков занимается в общей группе сборной Украины

Вингер «сине-желтых» готовится к матчам против Северной Македонии и Австрии

Виктор Цыганков / Фото - УАФ

Сборная Украины упустила ничью в стартовом поединке на Евро-2020 против Нидерландов (2:3). Команде из-за повреждения не смог помочь Виктор Цыганков.

Однако в понедельник, 14 июня, вингер провел тренировку в общей группе. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы «Цыганык Live».

Цыганков готовится к двум оставшимся поединкам в группе C. Украинцы сыграют против Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

Возвращение футболиста очень важно для команды Андрея Шевченко. Другой фланговый игрок Александр Зубков рискует пропустить оба поединка.