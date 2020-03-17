Цыганык: «Динамо» нужен быстрый гол с «Вильярреалом», но сомневаюсь, что они на это способны»

Известный журналист не верит в успех киевлян в ответной встрече 1/8 финала ЛЕ

Игорь Цыганык / Фото - Twitter Известный журналист Игорь Цыганык дал свой прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреала» – «Динамо». Встреча состоится 18 марта в Испании. «Динамо» в Киеве бегало за мячом, пытаясь отобрать. Такая же история будет в Испании. У «Вильярреала» преимущество в два мяча перед домашним матчем. О чем тут еще можно говорить? «Динамо» нужно забить быстрый мяч, однако сомневаюсь, что киевляне сейчас способны это сделать. С другой стороны, возможно, добавит задора победа над «Зарей» (2:0), подарившая приятные эмоции. Сделаю ставку, встреча завершится вничью. Игру Лиги Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Вильярреал» – «Динамо» онлайн. Начало – в 22:00.