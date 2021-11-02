«Барселона» приехала в Киев без группы основных игроков. Это последний шанс «Динамо» зацепиться за евровесну
Цыганык: «Думаю, что «Динамо» рискнет сыграть с «Барселоной» в свой футбол»
Журналист отметил, что в первом тайме испанского матча киевляне испугались соперника
11:38
Фото: Динамо
Журналист Игорь Цыганык сделал прогноз на матч группового єтапа Лиги чемпионов между «Динамо» и «Барселоной».
«Сложно говорить об этом противостоянии. Я считаю, что «Динамо» в Испании могло сыграть гораздо лучше, чем это было. В первые 45 минут был определенный испуг, а во втором тайме украинцы поняли, что можно играть с этой «Барселоной».
Думаю, что «Динамо» рискнет сыграть в свой футбол и попытается набрать очки, чтобы надеяться на еврокубки весной. Другого выхода нет.
Я видел разные «Барселоны». Этот образец меня не сильно впечатляет. Если команда Луческу сможет показать свою игру, то сможет зацепиться за результат.
Я рискну предположить, что обе команды забьют. У меня одна-единственная ставка».
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