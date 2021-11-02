Цыганык: «Думаю, что «Динамо» рискнет сыграть с «Барселоной» в свой футбол»

Фото: Динамо

Журналист Игорь Цыганык сделал прогноз на матч группового єтапа Лиги чемпионов между «Динамо» и «Барселоной».



Думаю, что «Динамо» рискнет сыграть в свой футбол и попытается набрать очки, чтобы надеяться на еврокубки весной. Другого выхода нет.

Я видел разные «Барселоны». Этот образец меня не сильно впечатляет. Если команда Луческу сможет показать свою игру, то сможет зацепиться за результат.

Я рискну предположить, что обе команды забьют. У меня одна-единственная ставка».