Цыганык: «Игроки «Динамо» получили на орехи от Луческу после кубкового матча»

Киевляне не без труда обыграли «Мариуполь»

Мирча Луческу / фото - football24

Известный журналист Игорь Цыганык поделился ожиданиями от второго на неделе матча между «Динамо» и «Мариуполем», который пройдет в рамках 13-го тура УПЛ:

«Вы знаете, не верю я в «Мариуполь». Не могу понять, что творится с клубом. Остап Маркевич сказал, что его команда может обыграть «Динамо», однако я в этом очень сомневаюсь. Я знаю, что после кубкового поединка Мирча Луческу был очень недоволен действиями подопечных. Игроки получили на орехи за такое отношение к игре. Думаю, что будет играть основной состав в субботу в чемпионате. При таких условиях «Мариуполю» будет очень сложно рассчитывать на положительный результат».

Ранее команды встретились в матче 1/8 Кубка Украины, в котором киевляне добыли не самую простую победу, а теперь им предстоит сыграть уже в рамках чемпионата.

«Динамо» много забьет «Мариуполю» и другие прогнозы на матчи 13-го тура УПЛ.