Цыганык: «Кулач и Шкурин пришли по инициативе Луческу»

Эксперт – о двух форвардах «Динамо»

Илья Шкурин / Фото: ФК Динамо

Известный эксперт Игорь Цыганык сообщил в своей программе «Цыганык Live», что форварды Владислав Кулач и Илья Шкурин пришли в «Динамо» по инициативе главного тренера Мирчи Луческу.

«Говорил с Луческу по поводу Кулача. Он сказал, что подписание этого игрока было его инициативой. Луческу знает Кулача и на тренировках увидел в нем ту агрессию, которая нужна форварду. Нельзя говорить, что футболиста взяла без ведома тренера. То же самое со Шкуриным. У него есть качества, которые можно развивать. Это два игрока, которые пришли в «Динамо» по желанию главного тренера».

Кулач недавно перенес операцию на сердце. Пока он недоступен для «Динамо».

Шкурин отыграл пять матчей, сделав два ассиста.