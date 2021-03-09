Цыганык: «Матч против «Зари» для «Динамо» важнее, чем с «Вильярреалом»

Украинский журналист Игорь Цыганык в шоу «Цыганык лайв» высказался о грядущих матчах «Динамо» – против «Вильярреала» и «Зари».

Луческу будет выбирать. Но я не удивлюсь, если против «Вильярреала» сыграют те футболисты, которые не имеют постоянной игровой практики. Тем более что будет еще и ответная игра, где можно попробовать исправить ситуацию, если что-то пойдет не так.

Я думаю, в игре с испанцами киевляне будут очень осторожны. Для них будет главное не пропустить, но и забить, конечно, тоже хотелось бы. Нужно будет очень тяжело поработать на поле. Возможно, именно те футболисты, которые не имели постоянной игровой практики, выйдут и выдадут фантастический матч.

Поэтому я не исключаю варианта, что у киевлян будет серьезная ротация, ведь матч против «Зари» важен в плане этого сезона. При всем уважении, «Вильярреал» – это здорово, это 1/8 финала Лиги Европы и хочется пройти как можно дальше. Но сейчас главная задача – выиграть чемпионат. Это самое главное и важное, то, к чему стремится Луческу – завоевать чемпионский титул и Кубок».