«Минай» упустил победу над «Ингульцом», несмотря на гол Селезнева
Цыганык: «Не думаю, что «Минай» может создать проблемы «Динамо»
Известный украинский журналист – о предстоящем матче УПЛ
09:38
Игорь Цыганык / фото - Getty Images
Известный украинский журналист Игорь Цыганык поделился своим прогнозом на предстоящий матч 16-го тура УПЛ «Минай» – «Динамо».
«Динамо» сейчас находится в хорошей форме. Не думаю, что «Минай» может создать проблемы динамовцам. Хотя, без сомнения, драться будут самоотверженно.
Не стоит ждать большой ротации от Мирчи Луческу. Нужно доигрывать чемпионат с максимумом очков. Поединок последнего тура Лиги чемпионов против «Бенфики» на выезде уже ничего не решает, в Португалии уже можно применить ротацию.
Имею предчувствие, что забьет Виктор Цыганков. Не везет в последнее время капитану киевлян. Кроме того, прогнозирую, что «Динамо» победит с форой».
Напомним, в последнем матче «Минай» не смог обыграть «Колос».
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