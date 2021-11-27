Цыганык: «Не думаю, что «Минай» может создать проблемы «Динамо»

Игорь Цыганык / фото - Getty Images

Известный украинский журналист Игорь Цыганык поделился своим прогнозом на предстоящий матч 16-го тура УПЛ «Минай» – «Динамо».

Не стоит ждать большой ротации от Мирчи Луческу. Нужно доигрывать чемпионат с максимумом очков. Поединок последнего тура Лиги чемпионов против «Бенфики» на выезде уже ничего не решает, в Португалии уже можно применить ротацию.

Имею предчувствие, что забьет Виктор Цыганков. Не везет в последнее время капитану киевлян. Кроме того, прогнозирую, что «Динамо» победит с форой».