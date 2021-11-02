Черная полоса Яремчука? Форвард не может забить за «Бенфику» уже 7 матчей подряд
Цыганык – о голевой засухе Яремчука: «Ни один футболист не может избежать этих проблем»
Украинец испытывает некоторые проблемы
2 ноября 19:46
Роман Яремчук / фото - SL Benfica
Украинский журналист Игорь Цыганык прокомментировал спад формы Романа Яремчука в последних матчах за «Бенфику»:
«Роман как раз проходит тот период, когда нужно адаптироваться к тому, что тебе предлагает новый чемпионат. Он перешел в топ-клуб. Это совсем другое отношение со стороны журналистов, болельщиков и тренеров.
Это давление нужно просто пережить. Ни один футболист не может избежать этих проблем. Я верю в Яремчука. Он легко вернет себе место под солнцем».
Нападающий не может забить за «орлов» уже на протяжении семи матчей. В последний раз украинец отличился еще в конце сентября – в игре с «Гимарайншем», отличившись дублем.
Ранее сообщалось, что форвард интересе итальянскому гранду.
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