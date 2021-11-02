Цыганык – о голевой засухе Яремчука: «Ни один футболист не может избежать этих проблем»

Украинец испытывает некоторые проблемы

Роман Яремчук / фото - SL Benfica

Украинский журналист Игорь Цыганык прокомментировал спад формы Романа Яремчука в последних матчах за «Бенфику»:

«Роман как раз проходит тот период, когда нужно адаптироваться к тому, что тебе предлагает новый чемпионат. Он перешел в топ-клуб. Это совсем другое отношение со стороны журналистов, болельщиков и тренеров. Это давление нужно просто пережить. Ни один футболист не может избежать этих проблем. Я верю в Яремчука. Он легко вернет себе место под солнцем».

Нападающий не может забить за «орлов» уже на протяжении семи матчей. В последний раз украинец отличился еще в конце сентября – в игре с «Гимарайншем», отличившись дублем.

Ранее сообщалось, что форвард интересе итальянскому гранду.