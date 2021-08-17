Чемпионат Украины. «Ингулец» – «Динамо». Онлайн трансляция
Цыганык: «Петраков также вносил свои кандидатуры в заявку сборной Украины»
Известен состав на предстоящие матчи отбора на ЧМ-2022
09:50
Фото: УАФ
Сборная Украины, накануне, огласила заявку на матчи отбора ЧМ-2022 против Казахстана и Франции.
Примечательно, что главного тренера команды еще нет, но заявку уже огласили. Игорь Цыганык в своей передаче «Цыганык Live» рассказал, как она формировалась.
«Это коллективное решение. И Михайличенко, и Блохин, и другие члены комитета сборных Украины УАФ. Свои кандидатуры вносил и Александр Петраков. И имеем то, что имеем на этот момент».
Ожидается, что Петраков возглавит сборную Украины.
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