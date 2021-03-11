«Фонсека бросает вызов прошлому». Что пишут испанские и итальянские СМИ о матчах с «Динамо» и «Шахтером»
Цыганык: «Шахтер» имеет шанс пройти «Рому» лишь при одном условии»
Журналист сделал прогноз на матч украинской команды в Лиге Европы
Игорь Цыганык / Фото: Twitter
Украинский журналист Игорь Цыганык сделал прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Рома» – «Шахтер».
«Шахтер» - разобран. Это заметно. Единственная надежда против «Ромы» лишь при условии, что футболисты «горняков» захотят доказать Паулу Фонсеке (особенно те, которым он не доверял) свою профпригодность.
Уверен, что Тайсон, Мораес, Марлос и Алан Патрик также захотят себя проявить перед бывшим наставником. Поэтому мотивации хватает.
Я не знаю, как завершится поединок. Сделаю ставку, обе команды забьют».
«Рома» примет «Шахтер» сегодня, начало – 22:00.
Видео трансляция матча «Рома» – «Шахтер».
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