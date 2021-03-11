Цыганык: «Шахтер» имеет шанс пройти «Рому» лишь при одном условии»

Украинский журналист Игорь Цыганык сделал прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Рома» – «Шахтер».

Уверен, что Тайсон, Мораес, Марлос и Алан Патрик также захотят себя проявить перед бывшим наставником. Поэтому мотивации хватает.

Я не знаю, как завершится поединок. Сделаю ставку, обе команды забьют».