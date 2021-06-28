Шевченко: «Швеция – очень организованная команда»
Цыганык: «Шевченко удивит Швецию. Будет что-то интересное»
Известный журналист считает, что состав «сине-желтых» потерпит серьезные изменения
19:12
Андрей Шевченко / Фото - УАФ
Известный журналист Игорь Цыганык в эфире программы «Цыганык Live» предположил, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко будет вынужден провести серьезную ротацию в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.
Я думаю, будут серьезные изменения в составе. Даже такие, которые многих удивят. Не исключаю, что будут новые лица в старте и изменения в построении игры. Завтра будет что-то интересное.Игру Евро-2020 можно будет посмотреть 29 июня на нашем сайте. Видеотрансляция матча Швеция – Украина онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.
Нас уже знают, мы сыграли одним составом. Поэтому, думаю, Шевченко удивит Швецию.