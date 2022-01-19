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22:00 Брайтон - Челси 1:1 Окончен
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Тухель: «Челси» не может каждые два-три дня выходить на игру и демонстрировать свой максимум»

Тренер пожаловался на сложный календарь
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:49
Тухель: «Челси» не может каждые два-три дня выходить на игру и демонстрировать свой максимум»
Фото: Sky Sports

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал пресс-службе клуба ничью с «Брайтоном» (1:1) в матче 22 тура АПЛ.

«Я рад, что у нас впереди есть четыре дня. Взгляните на нашу последнюю неделю, и вы поймете, о чем я говорю. Мы провели три гостевых матча за семь дней. В таких обстоятельствах встают вопросы даже не футбольного, а логистического характера.

Мы постоянно находимся в дороге и порой не находим достаточно времени для сна. Это длится не одну неделю, но мы не можем жаловаться. И сейчас я не ищу оправдания в этом. Я лишь хочу объяснить, что в середине января в выездной игре против такого соперника, как «Брайтон», такие матчи могут случаться.

Мы играем в таком графике с ноября, и реальность заключается в том, что мы не можем каждые два-три дня выходить на игру и демонстрировать свой максимум. В этом нет ничего неожиданного.

Нам очень нужен отдых. Вы можете воспринимать это как оправдание, но взгляните на наш календарь. Мы играли в гостях против «Ман Сити» после матча Кубка лиги, тогда как наш соперник имел время на отдых. Сегодня нам противостоял соперник, у которого была неделя на подготовку к матчу, которой не было у нас.

Мы играем в этом графике с ноября, и матчи следуют один за другим. Нам нужно время, чтобы отключиться от футбола и перезарядиться».


«Челси» отстает от «Ман Сити» на 12 очков.

Андрей Усмонов
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Челси Томас Тухель Брайтон

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