Стали известны детали контракта Лукаку с «Челси»
Тухель: «Челси» нужен игрок профиля Лукаку»
Жиру, который ранее выполнял схожие задачи, продолжит карьеру в «Милане»
15:00
Томас Тухель / Фото: facebook.com/ChelseaFC
Главный тренер «Челси» Томас Тухель признался в интервью Sky Sports, что одной из причин перехода Ромелу Лукаку является то, что он способен выполнять задачи, которые ранее на себя брал Оливье Жиру.
Отметим, что французский форвард продолжит карьеру в «Милане».
Напомним, что трансфер Лукаку станет самым дорогим в истории «Челси». Также стали известны длительность и зарплата бельгийца по соглашению.
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