Тухель: «Челси» повезло, что все обошлось»

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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал BBC поражение команды от «Астон Виллы» (1:2) и выход в Лигу чемпионов.

Мы не попадали в створ, не могли отдать точный последний пас. Последние полчаса мы играли очень мощно, и у нас было два хороших шанса забить. Мы боролись, пробовали все, но забыли забить.

Поражение никогда не бывает приятным, но завтра я буду очень доволен. Мы достигли цели и поздравляем всех. У нас все еще молодая команда, игроки борются за свои первые трофеи, и теперь мы поедем на финал ЛЧ полными уверенности».