Невероятная лигочемпионовская развязка в АПЛ. «Лестер» выпал в последние минуты, «Челси» проиграл, но добился желаемого
Тухель: «Челси» повезло, что все обошлось»
Тренер разочарован поражением от «Астон Виллы»
12:13
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал BBC поражение команды от «Астон Виллы» (1:2) и выход в Лигу чемпионов.
«У нас было достаточно шансов, и играли мы достаточно хорошо, чтобы победить. Мы не забивали, пропустили два глупых гола, и в итоге это поражение. Нам повезло, что все обошлось.
Мы не попадали в створ, не могли отдать точный последний пас. Последние полчаса мы играли очень мощно, и у нас было два хороших шанса забить. Мы боролись, пробовали все, но забыли забить.
Поражение никогда не бывает приятным, но завтра я буду очень доволен. Мы достигли цели и поздравляем всех. У нас все еще молодая команда, игроки борются за свои первые трофеи, и теперь мы поедем на финал ЛЧ полными уверенности».
Неудачно сыграл «Лестер», который пустил «Челси» в топ-4.
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