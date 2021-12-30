Тухель: «Глупо считать, что «Челси» способен бороться за титул АПЛ»

Томас Тухель / Фото: Getty Images

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о шансах команды на золотые медали в нынешнем сезоне АПЛ. Слова специалиста приводит ВВС.

Кроме того, есть еще странные судейские решения. В матче с «Брайтоном» был 100% пенальти на Пулишиче, а также момент Маунта.

Это просто смешно, что даже VAR не посмотрели».