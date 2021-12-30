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Тухель: «Глупо считать, что «Челси» способен бороться за титул АПЛ»

У «синих» большие проблемы с составом
Футбол Премьер-Лига (Англия)
15:28
Тухель: «Глупо считать, что «Челси» способен бороться за титул АПЛ»
Томас Тухель / Фото: Getty Images

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о шансах команды на золотые медали в нынешнем сезоне АПЛ. Слова специалиста приводит ВВС.

«У нас 7 случаев коронавируса, а также 5-6 игроков выбыли еще минимум на 5-6 недель. Глупо считать, что «Челси» способен в такой ситуации бороться за титул АПЛ.

Кроме того, есть еще странные судейские решения. В матче с «Брайтоном» был 100% пенальти на Пулишиче, а также момент Маунта.

Это просто смешно, что даже VAR не посмотрели».


Напомним, в 20-м туре АПЛ «Челси» на последних минутах потерял очки против «Брайтона» (1:1).

В турнирной таблице АПЛ «Челси» на 2-м месте, имея в активе 42. «Ман Сити» опережает «синих» на 8 баллов.

Петр Приходько
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Челси Томас Тухель

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