Тухель: «Из всех европейских команд «Атлетико» труднее всего обыграть»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался по поводу ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Слова немецкого специалиста приводит официальный сайт UEFA.
Перед нами стоит трудная задача, как и в первом матче. Но мы блестяще сыграли на чужом поле и хотим повторить, чтобы пройти дальше. Знаем, как тяжело обыграть «Атлетико», однако это наш план.
Я ожидаю, что «Атлетико» сыграет более-менее так же, как в Бухаресте. У них сзади есть Триппьер, Хименес и Карраско, это немного меняет структуру и стиль атаки. Это позволяет им атаковать с Карраско и Триппьером по флангам. В полузащите доступен Льоренте, это чуть изменит их подход.
У каждого клуба есть своя ДНК и свои характеристики. При Диего Симеоне «Атлетико» стал одной из тех европейских команд, которые труднее всего обыграть.
Это их характеристика. Они ставят на дисциплинированную, трудолюбивую и суперорганизованную оборону. В то же время они обладают высочайшим классом, чтобы атаковать или владеть мячом.
Игру лиги чемпионов можно будет посмотреть 17 марта на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Челси» – «Атлетико» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.