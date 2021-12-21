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Тухель: «Из-за ситуации с коронавирусом «Челси» не может сосредоточится на матчах на 100%»
Главный тренер лондонцев – о вспышке COVID-19 в команде
08:42
Томас Тухель / фото - Getty Images
Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель в интервью пресс-службе клуба подвел итоги матча против «Вулверхэмптона», а также рассказал о том, как на его подопечных повлияла ситуация со вспышкой коронавируса в команде.
«В 8:30 утра всем постучали в дверь, чтобы взять еще один тест. Никто об этом не знал, поэтому мы будили людей, будили игроков, которые хотели немного поспать, и выходили из своих комнат, чтобы сдать еще один тест, которому, возможно, они больше не доверяют на 100 процентов, потому что последние три положительных случая были отрицательными при проточном тесте, но положительными при ПЦР.Напомним, «Челси» просил перенести матч с «Вулверхэмптоном», но АПЛ отказала.
Обычно мы сконцентрированы, и есть причина, по которой мы пытаемся сосредоточиться на играх, но на этот раз, очевидно, ты не можешь сосредоточиться на 100 процентов».
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