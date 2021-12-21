Тухель: «Из-за ситуации с коронавирусом «Челси» не может сосредоточится на матчах на 100%»

Главный тренер лондонцев – о вспышке COVID-19 в команде

Томас Тухель / фото - Getty Images

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель в интервью пресс-службе клуба подвел итоги матча против «Вулверхэмптона», а также рассказал о том, как на его подопечных повлияла ситуация со вспышкой коронавируса в команде.