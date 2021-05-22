Тухель – о Вернере: «Если бы он бил все пенальти «Челси», все были бы довольны его результатами»
Тухель хочет видеть Кейна в «Челси»
Наставник «аристократов» заинтересован в приобретении форварда «Тоттенхэма»
13:18
Харри Кейн / Фото: football365.com
Главный тренер «Челси» Томас Тухель заинтересован в приобретении лидера «Тоттенхэма» Харри Кейна, сообщает The Daily Telegraph.
Немецкий специалист заявил, что любой клуб хотел бы обладать форвардом такого уровня.
Нападающий «шпор» в сезоне 2020/21 забил 32 гола в 48 матчах. Отметим, что форвард «аристократов» Тимо Вернер, на защиту которого встал Тухель, в сезоне отличился 11 мячами.
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