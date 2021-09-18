Талантливый вингер «Челси» не хочет выступать за сборную Англии
Тухель купил дом своей домработнице, а также оплатил операцию на сердце для ее сына
Все это тренер сделал, работая в ПСЖ
Томас Тухель / Фото: DW
Главный тренер «Челси» Томас Тухель, будучи еще наставником ПСЖ, подарил своей бывшей домработнице дом, сообщает RMC Sport.
Работаю в Париже, Тухель узнал о проблемах с деньгами у женщины, которая убирала у него, поэтому полностью взял на себя затраты по операции на сердце для ее сына.
Кроме того, он купил для семьи домработницы дом на Филиппинах, откуда она родом.
Тухель покинул ПСЖ в декабре 2020-го года и возглавил «Челси», с которым через полгода выиграл Лигу чемпионов.
В 5-м туре АПЛ «Челси» сыграет с «Тоттенхэмом». Онлайн трансляция матча «Тоттенхэм» – «Челси».
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