Тухель купил дом своей домработнице, а также оплатил операцию на сердце для ее сына

Все это тренер сделал, работая в ПСЖ

Томас Тухель / Фото: DW Главный тренер «Челси» Томас Тухель, будучи еще наставником ПСЖ, подарил своей бывшей домработнице дом, сообщает RMC Sport. Работаю в Париже, Тухель узнал о проблемах с деньгами у женщины, которая убирала у него, поэтому полностью взял на себя затраты по операции на сердце для ее сына. Кроме того, он купил для семьи домработницы дом на Филиппинах, откуда она родом. Тухель покинул ПСЖ в декабре 2020-го года и возглавил «Челси», с которым через полгода выиграл Лигу чемпионов. В 5-м туре АПЛ «Челси» сыграет с «Тоттенхэмом». Онлайн трансляция матча «Тоттенхэм» – «Челси».

Петр Приходько