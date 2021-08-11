Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Тухель: «Лигу Европы скоро переименуют в трофей Эмери»

Испанский специалист выигрывает этот туринр по щелчку пальцев
Футбол Суперкубок UEFA
09:18
Тухель: «Лигу Европы скоро переименуют в трофей Эмери»
Томас Тухель / фото - Ligue 1

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча за Суперкубок UEFA, где его команде будет противостоять «Вильярреал» во главе с Унаи Эмери. Немецкого специалиста цитирует официальный сайт UEFA.

«Разве можно начать новый сезон лучше, чем очередным еврофиналом. Отношусь к Эмери и «Вильярреалу» с огромным уважением.

Скоро трофей Лиги Европы переименуют в трофей Эмери. Он невероятен.

Уверен, соперник подойдет к матчу с ощущением, что ему нечего терять. Мы же сделаем все, чтобы завоевать кубок».

Эмери трижды подряд брал Лигу Европы с «Севильей» в 2014, 2015 и 2016 годах. Также, в первом же сезоне у руля «Вильярреала» он принес этот трофей и «желтой субмарине». Но в 2019 году наставник, возглавляя лондонский «Арсенал» уступил в финале ЛЕ все тому же «Челси» со счетом 4:1.

Испанский специалист еще ни разу не побеждал в Суперкубке UEFA. Дважды команду Эмери хоронил мадридский «Реал» и один раз – каталонская «Барселона».

Напомним, «Челси» ни разу не побеждал в Суперкубке в качестве триумфатора ЛЧ.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Челси Вильярреал Томас Тухель Унаи Эмери

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Битва лузеров – «Челси» и Эмери проиграли три последних матча за Суперкубок UEFA
Битва лузеров – «Челси» и Эмери проиграли три последних матча за Суперкубок UEFA
Футбол Суперкубок UEFA
10:25
«Челси» ни разу не выигрывал Суперкубок UEFA в качестве победителя ЛЧ
«Челси» ни разу не выигрывал Суперкубок UEFA в качестве победителя ЛЧ
Футбол Суперкубок UEFA
09:05
Суперкубок UEFA. «Челси» – «Вильярреал». Онлайн трансляция
Суперкубок UEFA. «Челси» – «Вильярреал». Онлайн трансляция
Футбол Суперкубок UEFA
07:47
«Челси» и «Рома» договорились о переезде в Рим английского форварда за 40-45 млн евро
«Челси» и «Рома» договорились о переезде в Рим английского форварда за 40-45 млн евро
Футбол Серия А (Италия)
10 августа 16:17
Тухель: «Челси» нужен игрок профиля Лукаку»
Тухель: «Челси» нужен игрок профиля Лукаку»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10 августа 15:00
«Вильярреал» продлил своего лидера на шесть лет
«Вильярреал» продлил своего лидера на шесть лет
Футбол Примерa (Испания)
10 августа 11:50

Новости: Футбол

Тренер «Монако»: «Шахтер» – фаворит в матче с нами»
Тренер «Монако»: «Шахтер» – фаворит в матче с нами»
Лига чемпионов UEFA
10:38
Битва лузеров – «Челси» и Эмери проиграли три последних матча за Суперкубок UEFA
Битва лузеров – «Челси» и Эмери проиграли три последних матча за Суперкубок UEFA
Суперкубок UEFA
10:25
Тренер «Генка»: «Мы играли на равных с «Шахтером»
Тренер «Генка»: «Мы играли на равных с «Шахтером»
Лига чемпионов UEFA
10:10
«Ты с каждым днем становишься позором мирового футбола». Как в сети отреагировали на переход Месси в ПСЖ
«Ты с каждым днем становишься позором мирового футбола». Как в сети отреагировали на переход Месси в ПСЖ
Лига 1 (Франция)
10:03
«Бенфика» переименовала англоязычную Twiiter-страницу в честь Яремчука
«Бенфика» переименовала англоязычную Twiiter-страницу в честь Яремчука
Украинские легионеры
09:40
Чемпионат Украины. «Динамо» — «Минай». Видео трансляция
Чемпионат Украины. «Динамо» — «Минай». Видео трансляция
Украинская Премьер-лига
09:34
Тухель: «Лигу Европы скоро переименуют в трофей Эмери»
Тухель: «Лигу Европы скоро переименуют в трофей Эмери»
Суперкубок UEFA
09:18
«Челси» ни разу не выигрывал Суперкубок UEFA в качестве победителя ЛЧ
«Челси» ни разу не выигрывал Суперкубок UEFA в качестве победителя ЛЧ
Суперкубок UEFA
09:05
Месси: «В ПСЖ все соответствует моим футбольным амбициям»
Месси: «В ПСЖ все соответствует моим футбольным амбициям»
Лига 1 (Франция)
08:50
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
27
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
7
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
27
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
5 августа 15:32
4
Инсайдер: «Появился новый интригующий вариант для Ломаченко на 11 декабря»
Инсайдер: «Появился новый интригующий вариант для Ломаченко на 11 декабря»
Бокс Профессиональный бокс
4 августа 09:20
3
Все новости