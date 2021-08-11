Тухель: «Лигу Европы скоро переименуют в трофей Эмери»

Испанский специалист выигрывает этот туринр по щелчку пальцев

Томас Тухель / фото - Ligue 1

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча за Суперкубок UEFA, где его команде будет противостоять «Вильярреал» во главе с Унаи Эмери. Немецкого специалиста цитирует официальный сайт UEFA.

«Разве можно начать новый сезон лучше, чем очередным еврофиналом. Отношусь к Эмери и «Вильярреалу» с огромным уважением. Скоро трофей Лиги Европы переименуют в трофей Эмери. Он невероятен. Уверен, соперник подойдет к матчу с ощущением, что ему нечего терять. Мы же сделаем все, чтобы завоевать кубок».

Эмери трижды подряд брал Лигу Европы с «Севильей» в 2014, 2015 и 2016 годах. Также, в первом же сезоне у руля «Вильярреала» он принес этот трофей и «желтой субмарине». Но в 2019 году наставник, возглавляя лондонский «Арсенал» уступил в финале ЛЕ все тому же «Челси» со счетом 4:1.

Испанский специалист еще ни разу не побеждал в Суперкубке UEFA. Дважды команду Эмери хоронил мадридский «Реал» и один раз – каталонская «Барселона».

Напомним, «Челси» ни разу не побеждал в Суперкубке в качестве триумфатора ЛЧ.