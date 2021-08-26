Тухель – лучший тренер прошлого сезона Лиги чемпионов

В «Челси» он пришел лишь зимой

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UEFA определил лучшего тренера по итогам прошлого сезона в Лиге чемпионов.

Им стал наставник «Челси» Томас Тухель. Он привел команду к победе в Лиге чемпионов.

Примечательно, что Тухель начинал прошлый сезон ЛЧ с другой командой. Немец еще осенью тренировал ПСЖ, который вывел из группы, но был уволен из клуба позже.

Зимой он был назначен тренером «Челси», сменив Фрэнка Лэмпарда.