Тухель: «Может ли быть старт лучше, чем у Лукаку?»
Тухель – лучший тренер прошлого сезона Лиги чемпионов
В «Челси» он пришел лишь зимой
21:10
Фото: AFP
UEFA определил лучшего тренера по итогам прошлого сезона в Лиге чемпионов.
Им стал наставник «Челси» Томас Тухель. Он привел команду к победе в Лиге чемпионов.
Примечательно, что Тухель начинал прошлый сезон ЛЧ с другой командой. Немец еще осенью тренировал ПСЖ, который вывел из группы, но был уволен из клуба позже.
Зимой он был назначен тренером «Челси», сменив Фрэнка Лэмпарда.
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