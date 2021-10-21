Тухель подтвердил интерес «Челси» к Холанду: «Мы регулярно о нем говорим»
Тухель: «Лукаку и Вернер пропустят несколько следующих матчей»
Наставник «Челси» – потерях своей команды
15:39
Томас Тухель / Фото - beinsportsГлавный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о тяжкости травм нападающих своей команды, Ромелу Лукаку и Тимо Вернера, в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Мальме» (4:0).
Цитирует Тухеля ВВС.
Ромелу подвернул лодыжку, когда на него сфолили в штрафной, а у Тимо травма подколенного сухожилия, так что им обоим потребуется время на восстановление. Нам нужно провести больше обследований, чтобы быть более точными в сроках, но они будут отсутствовать в нескольких следующих матчах. Без Ромелу и Тимо, у нас будет классная конкуренция на позиции форварда. Это время показать себя для Кая Хаверца и Каллума Хадсона-Одои. Думаю, что они голодны к игровому времени, поэтому обязательно воспользуются своим шансом».
Напомним, «Ювентус» по прежнему возглавляет группу H, не потеряв ни одного очка. Далее расположились «Челси», «Зенит» и «Мальме» с интервалом в три пункта.
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