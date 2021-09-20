Тухель: «Лукаку мог бы стать капитаном «Челси»

Лукаку и Тухель / Фото: Sky Sports

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил, что форвард Ромелу Лукаку имеет шанс стать капитаном команды. Слова специалиста приводит ВВС.

Лукаку – капитан команды? Да, я думаю, что он мог бы им стать. Но сейчас не время думать об этом, у нас прекрасный капитан (Аспиликуэта – прим.). Главное то, что Ромелу ведет себя, как капитан, а это важнее, чем просто иметь капитанскую повязку».