«Челси» не проигрывает в новом сезоне. Серия началась с финала ЛЧ
Тухель: «Лукаку мог бы стать капитаном «Челси»
Главный тренер «синих» высказался о качествах бельгийца
11:45
Лукаку и Тухель / Фото: Sky Sports
Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил, что форвард Ромелу Лукаку имеет шанс стать капитаном команды. Слова специалиста приводит ВВС.
«Лукаку – спортсмен высочайшего уровня, он любит тренировки, у него всегда улыбка на лице, он хочет побеждать в каждом турнире. Это хорошо. Он подает пример другим.
Лукаку – капитан команды? Да, я думаю, что он мог бы им стать. Но сейчас не время думать об этом, у нас прекрасный капитан (Аспиликуэта – прим.). Главное то, что Ромелу ведет себя, как капитан, а это важнее, чем просто иметь капитанскую повязку».
Напомним, «Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ после победы над «Тоттенхэмом» (3:0).
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