Тухель: «Манчестер Сити» – самая сильная команда мира»

«Челси» сразится с «горожанами» в финале Лиги чемпионов

Томас Тухель / Фото: Twitter

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о грядущем матче с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. Слова специалиста приводит ВВС.

«Я никогда не позиционировал бы этот матч в духе «я против Пепа». У нас завтра не теннисный матч. Пеп подготовит свою команду как можно лучше, а я – свою.

У нас был опыт в двух матчах в разных турнирах против «Ман Сити». Два разных матча с двумя разными составами. Мы понимаем, насколько храбро и отважно нам нужно сыграть в некоторых аспектах.

Всегда сложно играть против «Сити», «Баварии» или «Барселоны», если Пеп стоит на боковой. Он вызывает огромное доверие, добивается успеха и обладает характером победителя.

Возможно, на данный момент они являются самой сильной командой в Европы и мире. Они сильно оторвались от нас в чемпионате, но мы сократили разрыв за 90 минут на «Уэмбли» в полуфинале Кубка Англии и снова сделали это в Манчестере».

Финал Лиги чемпионов состоится 29-го мая, начало – в 22:00.

Видео трансляция матча «Манчестер Сити» – «Челси».

Онлайн трансляция матча «Манчестер Сити» – «Челси».