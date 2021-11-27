Тухель: «Манчестер Юнайтед» будет бороться за титул»

Завтра «Челси» примет манкунианцев на «Бридже»

Томас Тухель / Фото: Twitter

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о предстоящей встрече с МЮ в 13-м туре АПЛ. Слова специалиста приводит пресс-служба «синих».

«Манчестер Юнайтед» будет бороться за титул. Я так думал и думаю до сих пор. Я никогда не списывал со счетов «Манчестер Юнайтед». Ни в лиге, не в конкретном матче. Потому что это большой клуб. Кроме того, в их составе есть множество очень опытных футболистов».

В турнирной таблице АПЛ перед очной встречей «Челси» находится на 1-м месте, а МЮ – 8-й. Матч состоится 28-го ноября, начало – в 18:30.