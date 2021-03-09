Тухель: «Мастерство игроков, уровень «Челси» очевидны. Очень приятно работать с этой командой»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал BBC победу команды над «Эвертоном» (2:0) в матче 27 тура АПЛ.

Я очень доволен Каем Хавертцем. Мы показали, что верим в него, он этим воспользовался. У него есть все нужные навыки для того, чтобы стать доминирующей фигурой в атаке, и сейчас он проявил себя.

Мастерство игроков, уровень клуба очевидны. Очень приятно работать с этой командой. Все в клубе работают на то, чтобы соревноваться на самом высоком уровне».