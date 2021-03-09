«Челси» обыграл «Эвертон» в матче с автоголом, отмененным мячом и пенальти
Тухель: «Мастерство игроков, уровень «Челси» очевидны. Очень приятно работать с этой командой»
Команда немца обыграла «Эвертон»
Фото: Chelsea FC
Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал BBC победу команды над «Эвертоном» (2:0) в матче 27 тура АПЛ.
«Мы заслужили победу. В первом тайме было очень тяжело, но мы контролировали игру. Во втором мы повысили уровень игры и провели много опасных атак.
Я очень доволен Каем Хавертцем. Мы показали, что верим в него, он этим воспользовался. У него есть все нужные навыки для того, чтобы стать доминирующей фигурой в атаке, и сейчас он проявил себя.
Мастерство игроков, уровень клуба очевидны. Очень приятно работать с этой командой. Все в клубе работают на то, чтобы соревноваться на самом высоком уровне».
«Челси» уже в топ-4 в таблице.
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