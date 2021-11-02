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Тухель: «Мне нравится, что мы подходим к пятому матчу в качестве фаворита»

Наставник «Челси» – о предстоящем матче с «Мальме» в Лиге чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
2 ноября 13:44
Тухель: «Мне нравится, что мы подходим к пятому матчу в качестве фаворита»
Томас Тухель / Фото - beinsports.com
Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего матча в рамках 4-го тура Лиги чемпионов с «Мальме».

Цитирует наставника Челси BBC.

«Это уже пятая или шестая игра, где нас считают фаворитами. Конечно, мне это нравится. Футболисты много трудились, чтобы заработать такой авторитет для команды. Мы должны быть предельно скромными и сконцентрированными по отношению к сопернику – на поле может произойти все. Я считаю, что Мальме может выдать экстраординарное выступление. Парни должны быть готовы к подобному развитию событий».


Также Тухель поделился кадровыми новостями команды накануне встречи с действующим чемпионом Швеции.

«Маунт не очень хорошо себя чувствует и не сыграет в матче. Опережая домыслы скажу, что это не COVID-19, мы получили отрицательный тест Мейсона. Что касается Пулишича, то он полностью восстановился после травмы лодыжки и сможет принять участие в матче».


Напомним, участия в матче по причине травмы не смогут принять Ромелу Лукаку, Тимо Вернер и Матео Ковачич.

Матч «Челси» – «Мальме» состоится во вторник, 2 ноября. Начало – в 19.45.

А тем временем защитник «Челси» Антонио Рюдигер ответил на слухи о своем уходе из лондонского клуба по окончанию контракта.
Владимир Кириченко
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