Лукаку раскритиковал Тухеля: «Я недоволен ситуацией»
Тухель может исключить Лукаку из состава «Челси» после его интервью
Форвард раскритиковал тренера
12:16
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Челси» Томас Тухель может исключить из состава форварда Ромелу Лукаку.
Накануне бельгиец дал интервью итальянскому изданию, где раскритиковал нынешний клуб и тренера.
Пока неизвестна реакция внутри команды, но Лукаку может остаться вне игры лондонцев на матч с «Ливерпулем». Игра состоится 2 января.
Лукаку перешел в «Члси» из «Интера» летом за 115 миллионов евро. Он забил пять мячей в 13 матчах.
При этом, Лукаку заявил, что не считает «Челси» топ-клубом.
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