Тухель: «Может ли быть старт лучше, чем у Лукаку?»

Ромелу Лукаку / Фото: facebook.com/ChelseaFC

Главный тренер «Челси» Томас Тухель похвалил Ромелу Лукаку за гол в первом матче после перехода из «Интера».



Слова специалиста приводит bbc.com:

Я очень доволен тем, как Лукаку вошел в игру. Он командный игрок – дружелюбный, общительный и очень любит соревноваться. Стартовать с гола и нескольких созданных моментов – лучше и быть не может.

Я не ожидал многого, хотел увидеть его адаптацию и умение налаживать взаимосвязь с напарниками – и это ему удалось, всем приятно с ним играть.