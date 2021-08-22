Лондон – синий! Лукаку своим голом в дебюте принес «Челси» победу над «Арсеналом»
Тухель: «Может ли быть старт лучше, чем у Лукаку?»
Бельгиец в первом матче после возвращения в «Челси» отметился голом
21:17
Ромелу Лукаку / Фото: facebook.com/ChelseaFC
Главный тренер «Челси» Томас Тухель похвалил Ромелу Лукаку за гол в первом матче после перехода из «Интера».
Слова специалиста приводит bbc.com:
У меня было ощущение, что в первом тайме нам не хватало резкости и мы были немного пассивными. Думаю, у нас была длинная неделя с двойными тренировками, и мы были немного уставшими. Мы заслужили победу, но нам еще есть над чем работать.
Я очень доволен тем, как Лукаку вошел в игру. Он командный игрок – дружелюбный, общительный и очень любит соревноваться. Стартовать с гола и нескольких созданных моментов – лучше и быть не может.
Я не ожидал многого, хотел увидеть его адаптацию и умение налаживать взаимосвязь с напарниками – и это ему удалось, всем приятно с ним играть.
Напомним, что «синие» обыграли «Арсенал» в лондонском дерби.
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