Тухель: «Мы готовы к финалу ЛЧ морально и физически»

Наставник «Челси» о предстоящем матче против «Ман Сити»

Томас Тухель / фото - beIN SPORTS

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов, в котором его подопечным предстоит сыграть против «Ман Сити». В интервью пресс-службе горожан Тухель также рассказал о том, что этот финал значит для него самого.

«Вряд ли парни хотят слышать что то типа: «Хей, я там был в прошлом году, я все знаю, расскажу сейчас секреты…» Нет. Прошлогодний финал – это только опыт. Каждая игра помогает мне выучить что то новое, помогает стать лучше. Я хочу стать лучшим тренером. Это моя цель. Говоря о финале – у нас отличные шансы. Мы готовы, морально и физически. Этот финал особенный. В нем сбываются и мои мечты, и мечты команды. Мы не могли предположить, что доберемся до него. Я благодарен судьбе, что она дает мне так много шансов. Пока я не многими воспользовался, но все еще впереди».

Напомним, «Ман Сити» уже отправился в Португалию.



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