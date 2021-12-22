Тухель: «Мы не можем заставлять людей вакцинироваться»

Томас Тухель / Фото: Eurosport

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказал свое мнение о вакцинации. Слова специалиста приводит Daily Mail.

Мы не можем заставлять людей вакцинироваться, и я не изменю свое мнение об этом.

Я привит. Я принял решение за себя, вот и все. Я не тот, кто должен это комментировать, я не эксперт»