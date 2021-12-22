«Челси» намерен подписать звездного защитника «Ювентуса»
Тухель: «Мы не можем заставлять людей вакцинироваться»
Тренер считает, что это дело каждого
19:33
Томас Тухель / Фото: Eurosport
Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказал свое мнение о вакцинации. Слова специалиста приводит Daily Mail.
«Я не хочу тыкать пальцем и участвовать в охоте на непривитых людей. Это выбор, который нужно сделать. У меня может быть мнение, но у игрока тоже может быть мнение.
Мы не можем заставлять людей вакцинироваться, и я не изменю свое мнение об этом.
Я привит. Я принял решение за себя, вот и все. Я не тот, кто должен это комментировать, я не эксперт»
Ранее стало известно, что «Челси» хочет подписать звездного защитника «Ювентуса».
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