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Тухель: «Мы не можем заставлять людей вакцинироваться»

Тренер считает, что это дело каждого
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19:33
Тухель: «Мы не можем заставлять людей вакцинироваться»
Томас Тухель / Фото: Eurosport

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказал свое мнение о вакцинации. Слова специалиста приводит Daily Mail.

«Я не хочу тыкать пальцем и участвовать в охоте на непривитых людей. Это выбор, который нужно сделать. У меня может быть мнение, но у игрока тоже может быть мнение.

Мы не можем заставлять людей вакцинироваться, и я не изменю свое мнение об этом.

Я привит. Я принял решение за себя, вот и все. Я не тот, кто должен это комментировать, я не эксперт»


Ранее стало известно, что «Челси» хочет подписать звездного защитника «Ювентуса».

Петр Приходько
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