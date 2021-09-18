Тухель: «Надеюсь, мы найдем решение касательно ситуации с Рюдигером»

Защитник может стать свободным агентом летом

Антонио Рюдигер / Фото: Twitter

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался касательно контракта защитника команды Антонио Рюдигера, который заканчивается летом 2022-го года. Слова специалиста приводит пресс-служба «синих».

«Надеюсь, мы найдем решение, но дело не только в тренерах, игроках и в том, чего мы хотим. В настоящий момент этот вопрос решается между игроком, клубом и агентом. Мы надеемся, что сможем найти решение, потому что он демонстрирует отличный футбол в нашей команде.

Он очень спокоен, очень сосредоточен, и вся эта ситуация не отвлекает его. Иногда для решения таких вопросов необходимо время, но новостей с моей стороны по этому поводу нет. Думаю, Тони очень хорошо себя ощущает в «Челси».

Это заслуженная похвала, поскольку он всегда проявляет себя во время игры. Он чувствует любовь болельщиков, он выступает за большой европейский клуб, играет в одной из лучших лиг, что бы ни случилось.

Я спокойно отношусь к этому, и, как я уже сказал, решение принимается клубом и представителями игрока».



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