Тухель: «Нам всего лишь осталось не упустить шанс»

Наставник лондонцев – о грядущем финале ЛЧ

Томас Тухель / фото - TEAMtalk

Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» состоится уже сегодня, 29-го мая, в городе Порту.

Главный тренер лондонцев Томас Тухель в интервью пресс-службе клуба рассказал о настрое своих подопечных на игру. Наставник уверен, что «Челси» полностью готов к матчу и надеется, что «синие» не упустят свой шанс на чемпионство.

«Мы всегда на высоком уровне, нам не всегда везет, но мы все равно в топе. Команда сконцентрирована, дисциплинирована и видит перед собой четкую цель. Самое главное – я полностью доверяю своим игрокам. Это важнейший фактор перед матчем столь высокого уровня. У нас было две тренировки в Лондоне и еще одна по приезду в Португалию. Сегодня проводить полноценную тренировку я не буду, соберемся с командой, рассмотрим тактику. Для «Челси» сегодня очень большой и важный вечер. Если парни быстро почувствуют ритм игры – мы уедем победителями, я так думаю. Нам всего лишь осталось не упустить шанс».

Напомним, важный игрок центра поля «Ман Сити» рискует пропустить финал ЛЧ.

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Заявки «Челси» и «Манчестер Сити».

Тренировка «Ман Сити» в Португалии.