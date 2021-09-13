Тухель назвал игру Сауля в дебютном матче за «Челси» несоответствующей уровню АПЛ

Испанец не впечатлил тренера в первой игре за «синих»



Сауль Ньигес / фото - Chelsea FC

Главный тренер «Челси» оценил для клубной пресс-службы игру новичка Сауля Ньигеса в дебютном матче за «аристократов» с «Астон Виллой» (3:0):

«У меня было ощущение, что ему тяжело. Сауль просто страдал на поле, он совершил много глупых ошибок и просто выглядел как игрок, который вообще не готов играть на таком уровне. Но я готов взять на себя всю ответственность за это выступление, поскольку игрок ещё и близко не адаптировался к новой команде и новой лиге. Я думал, что смогу просить его в бой прямо здесь и сейчас, но я ошибся. Мне стыдно, что я не рассчитал сложность матча и возможности Сауля. Он только пришёл в новый коллектив, ему было сложно адаптироваться. Но каких-то выводов об игроке я делать не собираюсь, мы просто продолжаем работу, это естественный процесс. Делать каких-то выводов после одного тайма не стоит».

Хавбек появился в стартовом составе команды, но после провального первого тайма был заменен уже в перерыве.

За 45 минут испанец не отдал ни одной ключевой передачи, ни разу не пошел в дриблинг, нанес 0 ударов по воротам соперника и проиграл каждое единоборство из 7. Авторитетный портал SofaScore назвал его худшим игроком матча, оценив его перформанс в 5.8 баллов.

Сауль стал игроком «Челси» в последний день трансферного окна – его переход оформили за три минуты до закрытия. «Аристократы» взяли полузащитника в аренду с правом обязательного выкупа за 40 миллионов евро.

Напомним, Ромелу Лукаку после неудачного празднования пообещал больше не скользить на коленях.