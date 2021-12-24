Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняТри исторических вида спорта хотят убрать из Олимпиады, среди них и бокс. Какова ситуация, насколько все критично?
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Тухель не хочет отпускать Вернера и Зиеша зимой

Оба игрока останутся в команде
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:50
Тухель не хочет отпускать Вернера и Зиеша зимой
Фото: Sky Sports

Нападающие «Челси» Тимо Вернер и Хаким Зиеш не покинут команду зимой.

Оба игрока не лучшим образом начали сезон и сообщалось, что обоих могут продать зимой. Впрочем, против такого решения выступает Томас Тухель.

Тренер намерен сохранить всех игроков в команде и улучшить результаты.

К Вернеру спроса от других команд нет, а вот Зиеш интересен «Барселоне» и «Аяксу».

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Челси Томас Тухель

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Будет дерби. Известны результаты жеребьевки полуфинала Кубка лиги
Будет дерби. Известны результаты жеребьевки полуфинала Кубка лиги
Футбол Премьер-Лига (Англия)
23 декабря 08:55
Тухель: «Мы не можем заставлять людей вакцинироваться»
Тухель: «Мы не можем заставлять людей вакцинироваться»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22 декабря 19:33
«Челси» намерен подписать звездного защитника «Ювентуса»
«Челси» намерен подписать звездного защитника «Ювентуса»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21 декабря 11:54
«Барселона» проявляет интерес к победителю Лиги чемпионов
«Барселона» проявляет интерес к победителю Лиги чемпионов
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21 декабря 11:45
Тухель: «Из-за ситуации с коронавирусом «Челси» не может сосредоточится на матчах на 100%»
Тухель: «Из-за ситуации с коронавирусом «Челси» не может сосредоточится на матчах на 100%»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21 декабря 08:42
Сарри хочет подписать в «Лацио» Кепу
Сарри хочет подписать в «Лацио» Кепу
Футбол Серия А (Италия)
20 декабря 18:46

Новости: Футбол

Тухель не хочет отпускать Вернера и Зиеша зимой
Тухель не хочет отпускать Вернера и Зиеша зимой
Премьер-Лига (Англия)
16:50
Замена Миколенко. На сборы с «Динамо» отправится 19-летний защитник
Замена Миколенко. На сборы с «Динамо» отправится 19-летний защитник
Украинская Премьер-лига
16:27
Ребров: «Готов был уехать из «Аль-Айна. Здесь не так как в Европе»
Ребров: «Готов был уехать из «Аль-Айна. Здесь не так как в Европе»
В мире
16:10
Скрипник – лучший тренер декабря в УПЛ
Скрипник – лучший тренер декабря в УПЛ
Украинская Премьер-лига
15:51
Капелло: «У Аллегри было предложение от «Реала», но он принял неправильное решение»
Капелло: «У Аллегри было предложение от «Реала», но он принял неправильное решение»
Серия А (Италия)
15:32
Довбик – лучший игрок декабря в УПЛ
Довбик – лучший игрок декабря в УПЛ
Украинская Премьер-лига
15:23
Ребров рассказал, почему украинские тренеры не востребованы в Европе
Ребров рассказал, почему украинские тренеры не востребованы в Европе
Украинские легионеры
14:41
Дождутся Миколенко? Матч «Эвертона» в АПЛ был перенесен из-за коронавируса
Дождутся Миколенко? Матч «Эвертона» в АПЛ был перенесен из-за коронавируса
Премьер-Лига (Англия)
14:40
Ребров: «Агенты сейчас руководят футболом»
Ребров: «Агенты сейчас руководят футболом»
Украинские легионеры
14:33
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
6
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
53
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
21
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 19:47
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Теннис
19 декабря 10:25
5
Все новости