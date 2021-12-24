Тухель не хочет отпускать Вернера и Зиеша зимой

Оба игрока останутся в команде

Фото: Sky Sports

Нападающие «Челси» Тимо Вернер и Хаким Зиеш не покинут команду зимой.

Оба игрока не лучшим образом начали сезон и сообщалось, что обоих могут продать зимой. Впрочем, против такого решения выступает Томас Тухель.

Тренер намерен сохранить всех игроков в команде и улучшить результаты.

К Вернеру спроса от других команд нет, а вот Зиеш интересен «Барселоне» и «Аяксу».