«Челси» намерен подписать звездного защитника «Ювентуса»
Тухель не хочет отпускать Вернера и Зиеша зимой
Оба игрока останутся в команде
16:50
Фото: Sky Sports
Нападающие «Челси» Тимо Вернер и Хаким Зиеш не покинут команду зимой.
Оба игрока не лучшим образом начали сезон и сообщалось, что обоих могут продать зимой. Впрочем, против такого решения выступает Томас Тухель.
Тренер намерен сохранить всех игроков в команде и улучшить результаты.
К Вернеру спроса от других команд нет, а вот Зиеш интересен «Барселоне» и «Аяксу».
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