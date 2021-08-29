Тухель: «Не виню арбитра за его решение. Но считаю, что он принял его слишком быстро»

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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал BBC ничью с «Ливерпулем» (1:1) в 3-м туре АПЛ.

Может, это красная карточка, Джеймс лишил возможности забить, но кто знает, может, там был отскок мяча. Нас немного смутило, что судья посмотрел только стоп-кадр. И стоп-кадр создает впечатление, что это очевидная красная карточка.

Я считаю, что он посмотрел момент слишком быстро. Хотелось бы, чтобы проверка заняла больше времени, а арбитр увидел эпизод полностью.

Я помню, что судьи нам объясняли, что если мяч отскакивает, а рука игрока не находится в совсем уж неестественном положении, то это не пенальти. Не виню арбитра за его решение. Но считаю, что он принял его слишком быстро».