Тухель: «Не виню арбитра за его решение. Но считаю, что он принял его слишком быстро»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал BBC ничью с «Ливерпулем» (1:1) в 3-м туре АПЛ.
«Мне не нравятся такие красные карточки, потому что ни на стадионе, но по телевизору люди не любят смотреть 45 минут игру 11 против 10. Это портит матч.
Может, это красная карточка, Джеймс лишил возможности забить, но кто знает, может, там был отскок мяча. Нас немного смутило, что судья посмотрел только стоп-кадр. И стоп-кадр создает впечатление, что это очевидная красная карточка.
Я считаю, что он посмотрел момент слишком быстро. Хотелось бы, чтобы проверка заняла больше времени, а арбитр увидел эпизод полностью.
Я помню, что судьи нам объясняли, что если мяч отскакивает, а рука игрока не находится в совсем уж неестественном положении, то это не пенальти. Не виню арбитра за его решение. Но считаю, что он принял его слишком быстро».
«Челси» играл в меньшинстве с конца первого тайма.
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