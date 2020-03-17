Тухель: «Никто не захочет играть с «Челси» в четвертьфинале ЛЧ»

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Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мыслями после победы своих подопечных в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:0). Слова немецкого специалиста приводит официальный сайт UEFA со ссылкой на BT Sport.

Мы великолепно сыграли, все приложили усилия, даже ребята на трибунах. Чувствовалось, что мы очень хотели пройти дальше. Они старались применять высокий прессинг, но оставляли дыры позади себя, и мы смогли этим воспользоваться.

Знаем, что всегда можем положиться на силовую игру, если что-то не заладится в атаке. Мы не боимся применять силовую борьбу, если не удается находить решения в нападении. Мы получили удовольствие от борьбы. Ребята были нацелены на результат. Мы жаждали этой победы.

Такие результаты заряжают уверенностью. Начинаешь думать, что можешь достичь чего-то особенного. Уверен, что никто не захочет играть против нас в четвертьфинале. Будет непросто, но нам нечего бояться – мы хорошо подготовимся к новому противостоянию.

Канте? Я не запоминаю возраст своих игроков. Нас интересует лишь их игра. Канте придает интенсивность нашим действиям. Тренировать его – одно удовольствие. Он очень скромный парень и очень полезный игрок.