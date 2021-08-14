Тухель – о 3:0 с «Кристал Пэлас»: «Сегодня «Челси» был хорош от начала и до конца»

Томас Тухель / фото - Челси

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель подвел итоги матча 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором его подопечные разгромно обыграли «Кристал Пэлас» (3:0). Цитирует Тухеля портал BBC Sport.

Мы играли сегодня после матча в среду [в Суперкубке Европы], у нас был долгий перелет, а сегодня еще и жарко очень. К тому же некоторые футболисты работают на пределе физических возможностей, если говорить о проведенных минутах и подготовке к сезону.

Этот матч был хорош от начала и до конца. Мы полностью заслужили победу. Поздравляю команду, она хорошо справилась с задачей и с усталостью.

Мы играли остро, пускай все и выглядело проще, чем было на самом деле. У нас очень высокие стандарты, и команда приложила огромные усилия».