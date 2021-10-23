Защитник «Челси» забил в четвертом матче подряд
Тухель - о 7:0 с «Норвичем»: «Мне жаль их тренера»
Лондонцы разнесли соперника
19:48
Фото: BBC
Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал BBC победу над «Норвичем» (7:0) в матче 9 тура АПЛ.
«Мы сыграли хорошо. Команда действовала остро и приложила много усилий. Мы прессинговали высоко и выиграли много мячей, играли в высоком ритме и создавали много моментов. Чтобы забить семь голов, нужны моменты и немного удачи.
Основное внимание уделялось тому, чтобы мы сохраняли ту же интенсивность и создавали моменты. Это требовалось от игроков. Я счастлив, потому что интенсивность и ритм были на уровне.
Мне очень жаль тренера «Норвича» из-за того, что мы не остановились. Но мы и не хотели останавливаться. В перерыве сказали, что хотим продолжить. Сегодня Фарке чувствует себя ужасно – надеюсь, он вернет команду в нужное русло. Даниэль этого заслуживает, он хороший человек».
Защитник «Челси» Бен Чилвелл забил в четвертом матче подряд.
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