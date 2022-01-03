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Тухель – о конфликте с Лукаку: «Он останется в «Челси», мы всегда защищаем наших футболистов»

Форвард не попал в заявку на матч с «Ливерпулем»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:37
Тухель – о конфликте с Лукаку: «Он останется в «Челси», мы всегда защищаем наших футболистов»
Томас Тухель и Ромелу Лукаку / Фото: Getty Images

Тренер «Челси» Томас Тухель высказался о дальнейшем участии форварда Ромелу Лукаку в матчах команды. Слова специалиста приводит The Independent.

«Он наш игрок, он останется нашим игроком. Мы всегда будем защищать наших футболистов.

Когда мы принимаем подобные решения как вывод из состава, мы хотим оценить ситуацию, не слушать прессу, а понять, что он сказал и почему.

Если будет принято решение, что он может сыграть против «Тоттенхэма» в среду, значит, так и будет. Но я не могу ничего сказать вам сейчас, потому что нам нужно поговорить и понять ситуацию лучше.

Нет сомнений, что он останется нашим игроком, и мы защищаем своих футболистов»


Напомним, Лукаку не было в заявке на матч «Челси» и «Ливерпуля» (2:2) из-за недавнего публичного недовольства форварда касаемо количества игрового времени.

Петр Приходько
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Теги

Челси Ромелу Лукаку Томас Тухель

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