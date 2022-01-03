Тухель – о конфликте с Лукаку: «Он останется в «Челси», мы всегда защищаем наших футболистов»

Томас Тухель и Ромелу Лукаку / Фото: Getty Images

Тренер «Челси» Томас Тухель высказался о дальнейшем участии форварда Ромелу Лукаку в матчах команды. Слова специалиста приводит The Independent.

Когда мы принимаем подобные решения как вывод из состава, мы хотим оценить ситуацию, не слушать прессу, а понять, что он сказал и почему.

Если будет принято решение, что он может сыграть против «Тоттенхэма» в среду, значит, так и будет. Но я не могу ничего сказать вам сейчас, потому что нам нужно поговорить и понять ситуацию лучше.

Нет сомнений, что он останется нашим игроком, и мы защищаем своих футболистов»