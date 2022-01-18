Тухель – о Лукаку: «Он ключевой игрок, и давление будет всегда»

Томас Тухель и Ромелу Лукаку / фото - Chelsea FC

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался для клубной пресс-службы о первом полугодии в Лондоне форварда Ромелу Лукаку:

Это не только вопрос мотивации и требований, это еще и ощущение спокойствия и раскованности на поле, тогда все встанет на свои места, если он будет много работать.

Не стоит ли адаптировать игру команды под Лукаку? Это неправильный вопрос, потому что речь идет о концентрации на одном футболисте.

Он ключевой игрок, и мы хотим, чтобы он им оставался, но это не тот подход. Мы принимаем в расчет каждого футболиста. Это командный вид спорта, а не игра, в которой 10 человек работают на одного. Это не про «Челси» и это не про футбол».