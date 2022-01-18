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Тухель – о Лукаку: «Он ключевой игрок, и давление будет всегда»

Бельгиец – под пристальным надзором фанатов после скандального интервью
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:24
Тухель – о Лукаку: «Он ключевой игрок, и давление будет всегда»
Томас Тухель и Ромелу Лукаку / фото - Chelsea FC

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался для клубной пресс-службы о первом полугодии в Лондоне форварда Ромелу Лукаку:

«Это ключевой игрок, и давление будет всегда. Никто не может оказать на него больше давления, чем он сам на себя оказывает. Мы должны найти баланс на фоне завышенных ожиданий и давления, чтобы при этом он был достаточно расслаблен и демонстрировал свой уровень.

Это не только вопрос мотивации и требований, это еще и ощущение спокойствия и раскованности на поле, тогда все встанет на свои места, если он будет много работать.

Не стоит ли адаптировать игру команды под Лукаку? Это неправильный вопрос, потому что речь идет о концентрации на одном футболисте.

Он ключевой игрок, и мы хотим, чтобы он им оставался, но это не тот подход. Мы принимаем в расчет каждого футболиста. Это командный вид спорта, а не игра, в которой 10 человек работают на одного. Это не про «Челси» и это не про футбол».

Бельгийский нападающий попал под шквал критики после своего скандального интервью, в котором он раскритиковал схему, по которой играет Тухель, а также сказал, что жалеет о своем уходе из «Интера».

После разговора с тренером и руководством клуба Лукаку извинился перед болельщиками, а также его оштрафовали на 600 тысяч евро.

Напомним, Тухель заявил, что ошеломлен признанием его лучшим тренером года.

Павел Харченко
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Теги

Челси Ромелу Лукаку Томас Тухель

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